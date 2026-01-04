El plan estadounidense para «dirigir» Venezuela envuelto en confusión (EN)

Dos personas cercanas a la Casa Blanca dijeron que la falta de interés del presidente en impulsar a Machado, a pesar de sus recientes esfuerzos por halagar a Trump, se debía a su decisión de aceptar el Premio Nobel de la Paz, un galardón que el presidente ha codiciado abiertamente. Aunque Machado finalmente dijo que dedicaba el premio a Trump, su aceptación del galardón fue un «pecado capital», dijo una de las personas. «Si lo hubiera rechazado y hubiera dicho: “No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump”, hoy sería la presidenta.