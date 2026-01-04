edición general
El plan estadounidense para «dirigir» Venezuela envuelto en confusión (EN)

Dos personas cercanas a la Casa Blanca dijeron que la falta de interés del presidente en impulsar a Machado, a pesar de sus recientes esfuerzos por halagar a Trump, se debía a su decisión de aceptar el Premio Nobel de la Paz, un galardón que el presidente ha codiciado abiertamente. Aunque Machado finalmente dijo que dedicaba el premio a Trump, su aceptación del galardón fue un «pecado capital», dijo una de las personas. «Si lo hubiera rechazado y hubiera dicho: “No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump”, hoy sería la presidenta.

sotillo #2 sotillo
Y este es el nivel de la derecha en el mundo
5
elgranmago #1 elgranmago
No he cambiado el titular para no recibir negativos, pero en la entradilla está el fragmento traducido que mejor define la situación de por qué Trump no han elegido a Machado como presidenta...  media
3
JuanCarVen #3 JuanCarVen
#1 Su juega la vida para escabullirse de Venezuela para ahora esto. "You never know." con acento Trump. :palm: :palm: :palm: :palm:
0
Alegremensajero #4 Alegremensajero
Poner al frente del imperio hegemónico a este zumbao que se comporta como un crío de primaria es para hacerse mirar muchas cosas...
2
manc0ntr0 #6 manc0ntr0
El mundo today ha cambiado de dominio?
Mamina las sandeces que hay que leer...y está gente tiene el control de armas y ejércitos...
0
#5 Kuruñes3.0
Trump el pacifista? Me dejas loca! xD xD
0

