Pirámides, templos y colosos: las estrellas como mapa y brújula del mundo

El egiptólogo español Tito Vivas revisa en su último libro los grandes enigmas del pasado y por qué las civilizaciones del mundo antiguo se centraron en la trascendencia después de la muerte, La fascinación que ejerce sobre nosotros el mundo antiguo se basa en una sutil combinación de respuestas innegables y preguntas sin resolver. Los restos arqueológicos, a menudo apabullantes, están delante de nosotros, incluso tras milenios de abandono, pillaje y deterioro, mientras se mantienen las incógnitas sobre...