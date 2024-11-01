Pinturas propagandísticas que promueven el culto al dictador Nicolae Ceaușescu en la Rumanía comunista, décadas de 1970 y 1980. (ENG)  

Pocos episodios de la historia moderna revelan hasta dónde puede llegar un régimen para fabricar consenso como el culto a la personalidad que Nicolae Ceaușescu construyó en torno a sí mismo y, finalmente, a su esposa. Durante la Guerra Fría, Rumanía se distinguió incluso dentro del Bloque del Este, no por su resistencia a la ortodoxia soviética, sino por la intensidad de la autoglorificación de su líder. Lo que Ceaușescu construyó no fue simplemente propaganda. Fue una reordenación total de la realidad pública, cuadro a cuadro, poema a poema.