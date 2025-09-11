edición general
Pintan un piercing y un tatuaje de diablo a la Virgen de la ermita de un pueblo de Huesca

Los hechos han tenido lugar la semana pasada cuando la imagen sagrada apareció con pintadas ofensivas realizadas a rotulador. A la Virgen le pintaron un "piercing" en la nariz, dos puntos en la frente y un tatuaje en el cuello con forma de diablo. Al niño le cubrieron el cuerpo de negro, le hicieron un bigote y en las manos le pintaron una estrella de cinco puntas y la media luna.

covacho
Por poner algo de contexto, la ermita de la Malena es un refugio de pastores donde alguien ha llevado una lámina de la virgen, no han vandalizado un fresco del siglo XII.
Dicen que las autoridades miran para otro lado ante las agresiones, pero es que no porque pongas un cuadro de 20€ tienes que obligar a la guardia civil a patrullar la zona.

es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ermita-de-la-malena-collado-de-la-manz

Y  media
woody_alien
#2 Eso venía a decir, que ni hay profanación pues es un edificio desacralizado ni contra el patrimonio pues es un papelote que alguien ha colgado en la pared.

La organización de juristas ha acusado a los responsables de un posible delito de profanación --artículo 524 del Código Penal-- y contra el patrimonio histórico --artículo 323 del Código Penal--.

Ellos pueden poner sus símbolos en los espacios públicos porque les sale de los cojones pero nadie mas puede expresar su "arte" que se nos ofenden.
repix
Eso sí es grave y no lo de Gaza.
fremen11
Qué escándalo, han pintado un moñeco!!!
