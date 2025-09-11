Pintan un piercing y un tatuaje de diablo a la Virgen de la ermita de un pueblo de Huesca

Los hechos han tenido lugar la semana pasada cuando la imagen sagrada apareció con pintadas ofensivas realizadas a rotulador. A la Virgen le pintaron un "piercing" en la nariz, dos puntos en la frente y un tatuaje en el cuello con forma de diablo. Al niño le cubrieron el cuerpo de negro, le hicieron un bigote y en las manos le pintaron una estrella de cinco puntas y la media luna.
| etiquetas: piercing , tatuaje , vandalismo , huesca
Dicen que las autoridades miran para otro lado ante las agresiones, pero es que no porque pongas un cuadro de 20€ tienes que obligar a la guardia civil a patrullar la zona.
es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ermita-de-la-malena-collado-de-la-manz
Y
La organización de juristas ha acusado a los responsables de un posible delito de profanación --artículo 524 del Código Penal-- y contra el patrimonio histórico --artículo 323 del Código Penal--.
Ellos pueden poner sus símbolos en los espacios públicos porque les sale de los cojones pero nadie mas puede expresar su "arte" que se nos ofenden.