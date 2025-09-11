Pintan un piercing y un tatuaje de diablo a la Virgen de la ermita de un pueblo de Huesca

Los hechos han tenido lugar la semana pasada cuando la imagen sagrada apareció con pintadas ofensivas realizadas a rotulador. A la Virgen le pintaron un "piercing" en la nariz, dos puntos en la frente y un tatuaje en el cuello con forma de diablo. Al niño le cubrieron el cuerpo de negro, le hicieron un bigote y en las manos le pintaron una estrella de cinco puntas y la media luna.