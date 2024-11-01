edición general
Pillan a una hormiga reina clonando machos de otra especie para que sus hijas puedan trabajar y sobrevivir

Un equipo de científicos liderado por Jonathan Romiguier, de la Universidad de Montpellier, ha documentado un caso único de clonación entre especies en el que una hormiga reina necesita literalmente dar a luz a machos de otra especie para mantener viva su colonia. Este hallazgo, publicado recientemente en la revista Nature, es más que una rareza biológica; es una revelación que desafía los conceptos clásicos de especie, reproducción e identidad genética. La protagonista de esta historia es Messor ibericus.

