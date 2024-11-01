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Pillan a un avestruz corriendo en una autopista de Tailandia

Pillan a un avestruz corriendo en una autopista de Tailandia  

Imágenes de un avestruz corriendo por un carril de una autopista de Tailandia.

| etiquetas: avestruz , autopista , tailandia
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5 comentarios
5 0 0 K 98 Animales
Safrandel #1 Safrandel
bib-bip
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Meneanauta #3 Meneanauta
Por la autopista... Ya sabemos cómo va a acabar el coyote
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Casiopeo #5 Casiopeo *
¿ què hacen las avestruces? pues correr. La noticia para mí sería si hubiera estado haciendo dedo.
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Malinke #2 Malinke
Si no iba a la mínima velocidad requerida y no había prohibición de animales sueltos, no hay ningún problema.
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#4 Tiranoc
Pues es la única que va circulando correctamente.
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menéame