Pillado en el Aeropuerto Tenerife Norte con 89 dispositivos sustraídos y más de 21.000 euros en efectivo

La Guardia Civil ha detenido en el Aeropuerto de Tenerife Norte a un hombre acusado de un delito de robo continuado. El arresto se produjo cuando los agentes inspeccionaban el equipaje facturado con destino a la península y localizaron 88 teléfonos móviles y una tableta, cuyo origen no pudo ser justificado. Además de un doble fondo que contenía 11.000€ y 1.045 libras. En la riñonera que portaba el sospechoso localizaron otros 9.000€. Al verificar el número de serie de varios terminales, figuraban en bases de datos como sustraídos.

Pertinax #1 Pertinax
Es la pobreza tecnológica.
janatxan #3 janatxan
No era el mas listo de su barrio.
Tkachenko #4 Tkachenko
Notición
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Pobre nómada digital, siempre poniendo trabas al emprendimiento...
#5 Godoferoz
La cosa es que no es la primera vez que pillan en las islas alguien que viene a hacerse la temporada, hace unos años pillaron a uno que vino en carnavales y trató de salir de la isla con 80 móviles por el aeropuerto...lo cual no entiendo, como pretenden esconder 80 móviles en las máquinas de rayos X ? O tienen un truco o tienen a alguien untado
