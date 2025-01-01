Pillado en el Aeropuerto Tenerife Norte con 89 dispositivos sustraídos y más de 21.000 euros en efectivo  

La Guardia Civil ha detenido en el Aeropuerto de Tenerife Norte a un hombre acusado de un delito de robo continuado. El arresto se produjo cuando los agentes inspeccionaban el equipaje facturado con destino a la península y localizaron 88 teléfonos móviles y una tableta, cuyo origen no pudo ser justificado. Además de un doble fondo que contenía 11.000€ y 1.045 libras. En la riñonera que portaba el sospechoso localizaron otros 9.000€. Al verificar el número de serie de varios terminales, figuraban en bases de datos como sustraídos.