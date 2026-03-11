La 'píldora para no dormir' que usan los pilotos israelíes en misiones de guerra

Un reportaje del 'Canal 12' reveló reveló que las Fuerzas Aéreas utilizan fármacos estimulantes para ayudar a los pilotos a mantenerse alerta y concentrados durante las largas misiones aéreas, a pesar de la falta de sueño. En la guerra en curso entre Israel y EE.UU., por un lado, e Irán, por otro, continúan las oleadas de bombardeos y operaciones aéreas de largo alcance, que obligan a los pilotos de la Fuerza Aérea Israelí (FAI) a realizar largos vuelos a grandes distancias y permanecer en un estado de intensa concentración durante largas hor
| etiquetas: drogas , guerras , pilotos , anfetamina , modafinilo
El modafinilo es mucho mejor como tratamiento, pero tiene el problema de que las personas sin TDAH lo pueden usar para aguantar en vela y concentrados. Se puso muy de moda entre estudiantes. El resultado es que las personas con TDAH tienen que conformarse con medicaciones de peor calidad y con más efectos secundarios porque si no la gente fingiría la condición para conseguirlas.
Personalmente, yo las pondría en venta sin prescripción y quien quiera empastillarse, es su problema, pero es frustrante que las personas con problemas médicos tengan que joderse para proteger a los idiotas.
Pero sin bombardear niños, claro.