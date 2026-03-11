edición general
7 meneos
56 clics
La 'píldora para no dormir' que usan los pilotos israelíes en misiones de guerra

La 'píldora para no dormir' que usan los pilotos israelíes en misiones de guerra

Un reportaje del 'Canal 12' reveló reveló que las Fuerzas Aéreas utilizan fármacos estimulantes para ayudar a los pilotos a mantenerse alerta y concentrados durante las largas misiones aéreas, a pesar de la falta de sueño. En la guerra en curso entre Israel y EE.UU., por un lado, e Irán, por otro, continúan las oleadas de bombardeos y operaciones aéreas de largo alcance, que obligan a los pilotos de la Fuerza Aérea Israelí (FAI) a realizar largos vuelos a grandes distancias y permanecer en un estado de intensa concentración durante largas hor

| etiquetas: drogas , guerras , pilotos , anfetamina , modafinilo
6 1 0 K 68 actualidad
20 comentarios
6 1 0 K 68 actualidad
Comentarios destacados:        
Tkachenko #1 Tkachenko *
anfetas de toda la vida, no? (en manos de psicópatas degenerados)
12 K 146
Huginn #2 Huginn
#1 modafinilo, hay que leerse la noticia :-D
2 K 33
bonobo #4 bonobo
#2 De la anfetamina al modafinilo xD
1 K 22
Iruñakis #8 Iruñakis
#4 copiones de los nazis hasta en el uso del pervitin, o la modificación de este al modafinilo, moda entre los nazis actuales.
8 K 95
Lenari #10 Lenari
#4 Son similares. La medicación más común para el TDAH es de la familia de las anfetas.

El modafinilo es mucho mejor como tratamiento, pero tiene el problema de que las personas sin TDAH lo pueden usar para aguantar en vela y concentrados. Se puso muy de moda entre estudiantes. El resultado es que las personas con TDAH tienen que conformarse con medicaciones de peor calidad y con más efectos secundarios porque si no la gente fingiría la condición para conseguirlas.

Personalmente, yo las pondría en venta sin prescripción y quien quiera empastillarse, es su problema, pero es frustrante que las personas con problemas médicos tengan que joderse para proteger a los idiotas.
4 K 47
devilinside #14 devilinside
#10 Si no estoy confundido aquí en España se receta más el ritalin (metilfenidato)
0 K 12
#16 j-light
#4 que te deja fino filipino
0 K 10
bonobo #17 bonobo
#16 Los moros usan la flaka
0 K 15
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
Problemas para dormir por cuestiones de conciencia no tendrán los malnacidos. :ffu:
3 K 42
#18 j-light
#6 De ahí el uso de la anfeta. La conciencia no entra en juego.
1 K 26
Andreham #3 Andreham
No lo entiendo, su dios debería de darles una bendición para mantenerlos despiertos, para algo son el pueblo elegido.
3 K 40
#5 CrudaVerdad
Me imagino la factura que les pasará el cuerpo a futuro. Spoiler: no llegarán a cobrar pensión.
1 K 23
#13 kaos_subversivo
#5 hay una historia muy imteresante de un soldado alemán que durante la 2 guerra mundial se comio las anfetas de todo el peloton
0 K 12
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo *
Katovit
1 K 21
devilinside #15 devilinside
#12 Ese llevaba prolintano, un primo de la anfetamina
1 K 23
#19 j-light
#15 #12 Ostras, yo usé esas para estudiar, una temporada
0 K 10
devilinside #20 devilinside
#19 Yo no disimulaba, iba de centraminas
0 K 12
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Conociendo a estos monstruos estará hecha de glándulas pineales de bebés.
0 K 12
zorreame #9 zorreame
Ojalá provoque cáncer.
0 K 10
earthboy #7 earthboy
Ya lo hacía Homer en Los Simpson.

Pero sin bombardear niños, claro.
0 K 10

menéame