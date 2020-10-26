edición general
Pilar Cernuda, medio siglo en el Congreso: "Muchos ministros de hoy no hubieran sido ni director general durante la Transición"

"El Gobierno tiene un afán de controlarlo todo, como pasa con Trump y en algunas dictaduras". "Nunca he visto un Gobierno que ponga tantas cortapisas para hacer preguntas en las ruedas de prensa o para incluir a periodistas en los viajes". "¿Secreto profesional? Mi obligación es comprobar que lo que me cuentan es verdad, pero no pueden exigirme que revele mi fuente".

Kantinero #3 Kantinero
Claro, Rajoy dando ruedas de prensa a una pantalla de TV era más libertario
#1 txepel
Concretamente estos:

Pilar Cernuda:" hay diputados de Podemos que huelen mal" www.reddit.com/r/podemos/comments/40wr4p/pilar_cernuda_hay_diputados_d
rob #6 rob
"Mi obligación es comprobar que lo que me cuentan es verdad"

Y luego contarlo a su "manera"
Tontolculo #2 Tontolculo
El Gobierno tiene un afán de controlarlo todo, como pasa con Trump y en algunas dictaduras".

No como pasa en Madrid, que es todo un ejemplo de libertad "Son preguntas que no se le hacen a una presidenta autonómica": el lío de Ayuso y el hospital de Valdebebas cadenaser.com/emisora/2020/10/26/radio_madrid/1603697285_488452.html
#4 Tailgunner
#2 y por què metes a Madrid en tus imbecilidades? Estàis obsesionados..
#5 Khanbaliq
Pilar Cernuda da una cojetá con la pierna derecha y mete la oreja en un charco.
