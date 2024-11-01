·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12170
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
4725
clics
Siete actitudes que delatan a un imbécil: cómo la estupidez moderna se disfraza de lógica
5152
clics
Nunca Ayuso había provocado un estallido semejante de Javier Ruiz en TVE, por un calibre no visto hasta ahora
4800
clics
1921: la guerra que jodió España y de la que apenas se habla
3215
clics
VÍDEO | Rosa Villacastín carga contra Ayuso en TVE: "Siento una vergüenza infinita... es una ignorante"
más votadas
371
ABC suspende “Jimmy Kimmel Live!” “indefinidamente” por comentarios sobre Charlie Kirk (ENG)
908
Israel pagó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el hambre en Gaza
535
À Punt rechaza la entrega voluntaria de las imágenes del Cecopi a la jueza de la dana
586
El ministro de Finanzas de Israel asegura que están negociando con Estados Unidos la división de Gaza: "Una vez destruida, veamos cómo repartirla"
443
La bajada a los infiernos de Ana Rosa Quintana: de reina de las mañanas a mínimos históricos de audiencia
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
13
clics
Pilar Barrado, de Juristas por Palestina: "Retirar banderas palestinas de los colegios atenta contra la libertad de expresión y de educación"
La coportavoz de la plataforma cuenta a 'Público' que se ha visto obligada a "aparcar la causa saharaui" ante el genocidio en Gaza.
|
etiquetas
:
educación
,
banderas
,
retirar
,
palestina
13
3
1
K
72
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
1
K
72
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
cenutrios_unidos
Pues denuncia que te crió.
0
K
13
#3
mefistófeles
De todos modos es muy sencillo.
Quitamos las banderas, pero dejamos carteles gigantescos de "no a la guerra", "parad el genocidio", "paz para todos" y cosas por el estilo.
Todo ello con letras blancas, verdes y negras.
0
K
10
#1
Falk
"Libertad o comunismo"
Será que el gobierno de Ayuso es comunista
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Quitamos las banderas, pero dejamos carteles gigantescos de "no a la guerra", "parad el genocidio", "paz para todos" y cosas por el estilo.
Todo ello con letras blancas, verdes y negras.
Será que el gobierno de Ayuso es comunista