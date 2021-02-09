"Pienso que nuestro presidente tuvo algún tipo de traición": la indignación de los chavistas tras la captura de Maduro por parte de EE.UU

"Una cosa es llamar al diablo y otra verlo llegar. Cuando vimos esas explosiones y todo, ¡guao! Fue algo muy sorpresivo", me dice una mujer que pidió no ser identificada. Caracas vive aún una enorme conmoción por el operativo militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su traslado a Nueva York para someterlo a juicio por cargos de narcotráfico, entre otros. La mujer conversa conmigo mientras unos hombres vestidos completamente de negro y con armas largas merodean el lugar. Van y vienen.
Como en Chile y otros regímenes patrocinados por USA ¿querían libertad y se la perdieron a los EEUU del amnoral de Trump? ... ahora vais a saber lo que es una dictadura de verdad.
Me dan pena los pobres venezolanos ... nosotros en la UE ya somos unos pagafantas con la mierda de lideres de derechas vendidos que asola el viejo continente; pero ellos lo tienen realmente crudo.
Ahora si... que preocupa a la izquierda porque ya no son "de los suyos".
Pues si cierran ahora en una dictadura (de verdad, no en un gobierno represor) todo eso desaparecerá.
Los dictadores no suelen levantar fidelidades más que de oportunistas que a la primera te venden.
La primera impresión y extrañeza que nos dio a todos fue la rapidez y "limpieza" de la operación militar, sin ningún muerto yanqui ni ningún aparato derribado...
En plena tensión, como era el caso, el Presidente marcha a búnkers "secretos" con posibilidad de varias salidas, varios métodos de escape (vehículos blindados, helicópteros,… » ver todo el comentario
Otra cosa: es completamente imposible que maten a todos los guardaespaldas de Maduro sin que estos hirieran siquiera a algún yanqui.
Es decir, entiendo que desde dentro ordenaron que se desarmaran y luego los mataron a sangre fría.
Y encima Trump/Rubio han dicho varias veces que Delcy hace lo que ellos digan. Obviamente ha habido traiciones y debe haber un ruido de sables interno tremendo.