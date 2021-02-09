edición general
"Pienso que nuestro presidente tuvo algún tipo de traición": la indignación de los chavistas tras la captura de Maduro por parte de EE.UU

"Una cosa es llamar al diablo y otra verlo llegar. Cuando vimos esas explosiones y todo, ¡guao! Fue algo muy sorpresivo", me dice una mujer que pidió no ser identificada. Caracas vive aún una enorme conmoción por el operativo militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su traslado a Nueva York para someterlo a juicio por cargos de narcotráfico, entre otros. La mujer conversa conmigo mientras unos hombres vestidos completamente de negro y con armas largas merodean el lugar. Van y vienen.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
No tiene que pensar mucho, solo mirar quienes están ahora llevando el poder en Venezuela, mas claro agua.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21 *
Los 25 millones seguramente se los queda Trump, los traidores tienen bastante con salvar la cabeza y chupar todo lo que les dejen
#5 endy
Irrelevante porque es obvio que alguien se ha llevado los 25 millones de dólares
#8 guillersk
#5 50, no menosprecies a maduro
oceanon3d #9 oceanon3d *
Ahora la represión si va a ser jodida; tanto para los venezolanos chavistas que no acepten "la nueva realidad" como los los opositores; tienen de aliado a la CIA y esos no se andan con chiquitas.

Como en Chile y otros regímenes patrocinados por USA ¿querían libertad y se la perdieron a los EEUU del amnoral de Trump? ... ahora vais a saber lo que es una dictadura de verdad.

Me dan pena los pobres venezolanos ... nosotros en la UE ya somos unos pagafantas con la mierda de lideres de derechas vendidos que asola el viejo continente; pero ellos lo tienen realmente crudo.
Findeton #13 Findeton *
#9 ¿Ahora si? Pero si llevan asesinados a 10mil personas por motivos políticos.

Ahora si... que preocupa a la izquierda porque ya no son "de los suyos".
#14 Abajo
#13 Creo que no has entendido lo que comenta #9 Si ahora se cierran en una dictadura de verdad, por ejemplo tomando el poder los militares bajo el paraguas de la CIA y con el apoyo social del movimiento chavista en las calles, la oposición desaparecerá, literalmente. En las dictaduras no hay oposición, ni medios críticos, ni ayuntamientos gobernados por partidos opositores, ni disidencia, ni crítica alguna. Se cepillarán a la oposición, como toda dictadura, aumentarán los desaparecidos,…   » ver todo el comentario
Findeton #15 Findeton
#14 Claro porque lo anterior no era una dictadura de verdad, era una de mentira que sólo había matado a 10mil personas. Recordemos que Pinochet mató a unas 3200.
#17 Abajo *
#15 Tienes ejemplos de otras dictaduras -pasadas o actuales- en la que exista oposición política, medios contrarios al régimen y localidades o ayuntamientos gobernados por opositores?
Pues si cierran ahora en una dictadura (de verdad, no en un gobierno represor) todo eso desaparecerá.
Fj_Bs #19 Fj_Bs
#15 esas cifras son mas falsas,, por dios
Fj_Bs #21 Fj_Bs
#9 tienen de aliado a la CIA y esos no se andan con chiquitas. y no olvden al Mossad , esta en todos sitios
frankiegth #10 frankiegth *
Sospecho que la BBC pretende contribuir a generar un enfrenamiento de la población civil en Venezuela que le acabe haciendo desde dentro el trabajo sucio al agente naranja. Ya se informó por parte del agente naranja que tuvieron un topo que buscaba la rescompensa con el cartel del "...Se Busca..." a lo salvaje oeste. Voto sensacionalista.
progressive.international/wire/2021-02-09-us-firms-behind-agent-orange  media
#3 guillersk
Claro que tuvo traición, si lo digo el general en la rueda de prensa.


Los dictadores no suelen levantar fidelidades más que de oportunistas que a la primera te venden.
Spirito #18 Spirito *
#16 Es que hay muchos flecos que no cuadran y conforme vamos conociendo más datos, la cosa tiende a algo pactado por el propio Maduro.

La primera impresión y extrañeza que nos dio a todos fue la rapidez y "limpieza" de la operación militar, sin ningún muerto yanqui ni ningún aparato derribado...

En plena tensión, como era el caso, el Presidente marcha a búnkers "secretos" con posibilidad de varias salidas, varios métodos de escape (vehículos blindados, helicópteros,…   » ver todo el comentario
Spirito #12 Spirito *
A mí no me cabe duda que, o bien hubo traición, o bien fue una captura del propio Maduro consensuada con EEUU y casi me inclino más por lo último.

Otra cosa: es completamente imposible que maten a todos los guardaespaldas de Maduro sin que estos hirieran siquiera a algún yanqui.

Es decir, entiendo que desde dentro ordenaron que se desarmaran y luego los mataron a sangre fría.
#16 HDJulianPerez
#12 Estoy de acuerdo, hay detalles que no cuadran, aparte de la facilidad de la captura Maduro ha salido ya en varias fotos con ropa distinta. Como le dio tiempo a hacer las maletas? Además se le ve demasiado tranquilo, como si supiera que no le va a pasar nada. Por otro lado mientras tanto Delcy estaba en Rusia y ahora es presidenta en vez de poner a la oposición o hacer elecciones? No hay más intervención en el país? suena a que todo está pactado
pitercio #11 pitercio
Maduro se ha pirado con sus ahorros y ha dejado el negocio a sus socios, que se están arreglando con proveedores y clientes. En cuanto solucione el papeleo de la disolución de la sociedad, a vivir a la milla de oro a todo trapo.
Fj_Bs #20 Fj_Bs
#11 Maduro se ha pirado con sus ahorros ?? o esta preso en EEUU ?
txutxo #6 txutxo
Vaya! Se han dado cuenta.
Findeton #2 Findeton *
Delcy y Jorge Rodríguez no tienen una recompensa por su cabeza. Diosdado Cabello y Vladimir Padrino si.

Y encima Trump/Rubio han dicho varias veces que Delcy hace lo que ellos digan. Obviamente ha habido traiciones y debe haber un ruido de sables interno tremendo.
#4 guillersk
#2 lo que debe de haber es un juego de sillas muy divertido de ver
