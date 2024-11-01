Piden cinco años de cárcel para un guardia civil acusado de facilitar información confidencial y modificar denuncias

La Fiscalía de Alicante acusa al procesado de consultar números de matrícula a petición de terceros y cambiar una reclamación para que la víctima cobrara el seguro. La Audiencia Provincial de Alicante juzga el próximo miércoles a un agente de la Guardia Civil destinado en 2016 y 2017 al cuartel de Torrevieja por, presuntamente, consultar bases de datos a las que tenía acceso con motivo de su cargo y facilitar información a terceras personas que se lo requerían.