Piden cinco años de cárcel para el acusado de dar un guantazo a un edil de Vox

La fiscal de la Audiencia Provincial de Almería, Alicia Benavides Molina, ha formulado escrito de acusación y apertura de juicio oral contra F.J.S.C. de 40 años y nacionalidad española por cinco delitos contra los perjudicados, concejales del Ayuntamiento de Almería, Manuela Martín Ibáñez y Martín de los Reyes Martínez Lirola y contra dos agentes de la Policía Nacional: atentado contra la autoridad, lesiones leve, daños leves, maltrato de obra y desobediencia grave y resistencia a agentes de la autoridad.
| etiquetas: almería , cárcel , guantazo , concejal , vox
No son 5 por la guantah, es por el combo de guantada, perseguir a otro concejal y zarandear a otra, además de otras "nimiedades"
Esto me suena ¿Ha dicho que estaba embarazado y que era abogado?
www.youtube.com/watch?v=vt0E9I5JZM0
Es lo que dicen los de su partido, no?
¿Esto puede ser real o solo estaba en su mente perturbada?
¿Le han hecho pruebas psiquiatricas/psicologicas para ver si está o estaba en su sano juicio en el momento de los hechos?
¿hay alguna conspiracion en la red como el pizzagate pero referido a algo asi?
