Piden cinco años de cárcel para el acusado de dar un guantazo a un edil de Vox

La fiscal de la Audiencia Provincial de Almería, Alicia Benavides Molina, ha formulado escrito de acusación y apertura de juicio oral contra F.J.S.C. de 40 años y nacionalidad española por cinco delitos contra los perjudicados, concejales del Ayuntamiento de Almería, Manuela Martín Ibáñez y Martín de los Reyes Martínez Lirola y contra dos agentes de la Policía Nacional: atentado contra la autoridad, lesiones leve, daños leves, maltrato de obra y desobediencia grave y resistencia a agentes de la autoridad.