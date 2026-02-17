edición general
Piden cinco años de cárcel para el acusado de dar un guantazo a un edil de Vox

Piden cinco años de cárcel para el acusado de dar un guantazo a un edil de Vox

La fiscal de la Audiencia Provincial de Almería, Alicia Benavides Molina, ha formulado escrito de acusación y apertura de juicio oral contra F.J.S.C. de 40 años y nacionalidad española por cinco delitos contra los perjudicados, concejales del Ayuntamiento de Almería, Manuela Martín Ibáñez y Martín de los Reyes Martínez Lirola y contra dos agentes de la Policía Nacional: atentado contra la autoridad, lesiones leve, daños leves, maltrato de obra y desobediencia grave y resistencia a agentes de la autoridad.

Kasterot #1 Kasterot
Bueno hubo un guantada, y más cosillas.
No son 5 por la guantah, es por el combo de guantada, perseguir a otro concejal y zarandear a otra, además de otras "nimiedades"
sotillo #3 sotillo
#1 Es que si pone que le caen cinco años por agresión a policías municipales y darle una bofetada a un concejal ni siquiera estaríamos comentando
johel #5 johel *
"Cuando llegaron dos agentes de la Policía Nacional al lugar, el acusado se resistió y gritó "No me toquéis cabrones, os voy a matar basuras, no sabeis quien soy, os voy a destrozar la vida”
Esto me suena ¿Ha dicho que estaba embarazado y que era abogado?
#4 jaramero *
Es que los ediles de vox se visten como putas, claro, van provocando y luego pasa lo que pasa...

Es lo que dicen los de su partido, no?
manzitor #8 manzitor
La nacionalidad, super interesante en la noticia.
capitan__nemo #2 capitan__nemo *
“Tu y todos vosotros sois unos concejales corruptos, os denuncié hace cuatro años y tengo pruebas de que firmaste en actas electorales falsificadas de la empresa Indra y me habéis robado las pruebas de mi domicilio”.

¿Esto puede ser real o solo estaba en su mente perturbada?
¿Le han hecho pruebas psiquiatricas/psicologicas para ver si está o estaba en su sano juicio en el momento de los hechos?
¿hay alguna conspiracion en la red como el pizzagate pero referido a algo asi?


Cuando

HeilHynkel #7 HeilHynkel
Pues por matar a uno de Valladolid, solo son cuatro años.

elpais.com/espana/2026-02-17/condenado-a-cuatro-anos-de-prision-el-jov
woody_alien #9 woody_alien
Los alcaldes del PSOE salen mas baratos que los ediles de Vocs.

www.meneame.net/story/condenado-ano-tres-meses-prision-pegar-punetazo-
