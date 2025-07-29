edición general
Condenado a un año y tres meses de prisión por pegar un puñetazo al alcalde de Soria

Condenado a un año y tres meses de prisión por pegar un puñetazo al alcalde de Soria

El condenado, que iba borracho en el Lavalenguas de 2023, le agredió tras llamarle "prevaricador, hijo de puta", según recoge la sentencia publicada hoy.

PeterDry #1 PeterDry
Pues no está tan mal.
woody_alien #3 woody_alien
#1 Estamos en temporada alta de caza de alcaldes del PSOE - www.elmundo.es/espana/2025/07/29/6888eba3e85ecef61d8b45a4.html
Lutin #2 Lutin
Bien hecho
