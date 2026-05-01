Piden 2 años y 3 meses de prisión para la propietaria de una pastelería que estafaba dinero a un cliente que no veía bien

La Audiencia de Barcelona juzgará este martes a una mujer que de marzo a septiembre de 2023 habría estafado cerca de 7.000 euros a un hombre cobrándole de más los desayunos.
| etiquetas: piden , prisión , propietaria , pastelería , estafaba , dinero , cliente
Acusación: La Fiscalía pide 2 años y 3 meses de prisión para la propietaria de una pastelería–cafetería en Sant Fruitós de Bages.
Víctima: Un hombre de 79 años, con cataratas y visión reducida, que acudía cada día a desayunar al local.
Modus operandi:
El cliente entregaba su tarjeta y PIN a la propietaria por confianza.
Entre el 30 de junio y el 30 de septiembre de 2023, la acusada infló cada día la cuenta en más de 100 euros.
En total,… » ver todo el comentario
PD: Yo le metia los 2 años y 3 meses y que pise la trena esta desgraciada.
Reclamación adicional: La Fiscalía solicita que la acusada indemnice a la víctima con 6.986,09 euros.
Aun que yo esto, lo triplicaba.
No leo nada de daños morales en la noticia.