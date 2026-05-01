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Piden 2 años y 3 meses de prisión para la propietaria de una pastelería que estafaba dinero a un cliente que no veía bien

Piden 2 años y 3 meses de prisión para la propietaria de una pastelería que estafaba dinero a un cliente que no veía bien

La Audiencia de Barcelona juzgará este martes a una mujer que de marzo a septiembre de 2023 habría estafado cerca de 7.000 euros a un hombre cobrándole de más los desayunos.

| etiquetas: piden , prisión , propietaria , pastelería , estafaba , dinero , cliente
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4 comentarios
15 3 0 K 181 actualidad
#1 woke
Resumen de la noticia por si no puedes leerla:

Acusación: La Fiscalía pide 2 años y 3 meses de prisión para la propietaria de una pastelería–cafetería en Sant Fruitós de Bages.

Víctima: Un hombre de 79 años, con cataratas y visión reducida, que acudía cada día a desayunar al local.

Modus operandi:

El cliente entregaba su tarjeta y PIN a la propietaria por confianza.

Entre el 30 de junio y el 30 de septiembre de 2023, la acusada infló cada día la cuenta en más de 100 euros.

En total,…   » ver todo el comentario
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KoLoRo #2 KoLoRo *
#1 Anda, uno de los pocos comentarios azules que veo interesante a la noticia y que encima no es un comentario Karmawhore... mis felicitaciones.

PD: Yo le metia los 2 años y 3 meses y que pise la trena esta desgraciada.

Reclamación adicional: La Fiscalía solicita que la acusada indemnice a la víctima con 6.986,09 euros.
Aun que yo esto, lo triplicaba.
4 K 53
#3 pcmaster
#2 Esa indemnización consiste en devolver lo cobrado. Debería pagar además las costas del juicio, más otro tanto por daños morales.
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KoLoRo #4 KoLoRo
#3 Por eso, es que si luego en el jucio le meten 1 año, no pisa carcel, devuelve lo robado y aquí no ha pasado nada....

No leo nada de daños morales en la noticia.
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menéame