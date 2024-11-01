El pícaro de las letras - Eduardo Mendoza. Informe semanal. (18 octubre 2025)  

Antes de que todas las miradas se posen en él en Asturias, analizamos su figura, su trayectoria y la huella que ya ha impreso en la Literatura de nuestro país. El autor de obras como 'La verdad sobre el caso Savolta', 'El misterio de la cripta embrujada', 'La ciudad de los prodigios' o 'Sin noticias de Gurb' recibe, en tan solo unos días, el Premio Princesa de Asturias de las Letras. "todos los personajes de mis novelas son como yo, quieren pasar desapercibidos, formar parte del anonimato, y tienen la impresión de que llevan algo mal puesto".