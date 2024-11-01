El PIB español ingresa en el club de los 2 billones de dólares

El Producto Interior Bruto (PIB) español acaba de recibir el certificado del FMI como economía con más de 2 billones de dólares de capacidad productiva anual. Medido en euros, hoy representa alrededor de 1,6 billones de euros. En algo más de dos decenios, ha duplicado su valor, medido en dólares, a precios corrientes de mercado (teniendo en cuenta la inflación), el baremo que usa el Fondo Monetario Internacional para calibrar la composición de su ranking cada ejercicio. En 2003, la producción anual de la economía española era de un billón de dó