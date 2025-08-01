PIB, consumo y ajustes salariales: por qué la economía española crece más que la francesa, la alemana y la italiana

Traducción del artículo publicado en Corriere della sera. "España es el país que más crece entre los grandes países europeos. Así lo certifica el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en sus previsiones para 2025, publicadas ayer, señala que, entre los grandes países europeos, España será el único que superará el 2% de crecimiento, alcanzando un 2,5%. Una clara diferencia con respecto a Alemania (0,1% para 2025), Francia (0,6%) e Italia: se prevé que el PIB de nuestro país crezca un 0,5% en 2025 (frente al 0,4% estimado en abril)".