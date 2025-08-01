edición general
PIB, consumo y ajustes salariales: por qué la economía española crece más que la francesa, la alemana y la italiana

Traducción del artículo publicado en Corriere della sera. "España es el país que más crece entre los grandes países europeos. Así lo certifica el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en sus previsiones para 2025, publicadas ayer, señala que, entre los grandes países europeos, España será el único que superará el 2% de crecimiento, alcanzando un 2,5%. Una clara diferencia con respecto a Alemania (0,1% para 2025), Francia (0,6%) e Italia: se prevé que el PIB de nuestro país crezca un 0,5% en 2025 (frente al 0,4% estimado en abril)".

| etiquetas: economía , pib , españa , italia , alemania , francia
nilien #2 nilien *
Esto de traducir artículos y enviar la traducción desde un blog creo que va en contra de las normas de la página, que indica que hay que enviar el original (y por eso existe el voto copia/plagio). Cuando se adjuntan traducciones se suele hacer o enlazar desde los comentarios.

Y es que además es siempre este mismo blog, enviado por el mismo usario. Así que también tiene su porción de spam...
#3 _219 *
#2 Desafortunadamente no todo el mundo comprende lenguas extranjeras así que para favorecer la difusión completa de los artículos se publica la traducción completa con un enlace al artículo original.
nilien #4 nilien
#3 Al enviarlo por aquí hay que cumplir las normas de aquí, que son que se envía el original y se indica el idioma en el titular.

Y luego, se puede incluir o enlazar a la traducción en los comentarios, como se hace en la inmensa mayoría de casos en los que hay traducción...
Yonny #1 Yonny *
Todo es culpa de Sánchez. Maldito comunista !!
MalvadoAspersor #5 MalvadoAspersor
"En concreto, se ha aprobado una ley para reducir la jornada laboral semanal de 40 a 37,5 horas sin reducción salarial, "

Ya se ve la rigurosidad, sí.
