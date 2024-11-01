«Phraséologie Latine», de C. Meissner o un preclaro vademécum latino

Al expulsar el latín de los estudios de bachillerato en mi último centro, la titular de departamento me invitó a quedarme con algunos libros antes de que fueran preceptivamente tirados al contenedor. Entre ellos estaba Phraséologie Latine, de Carl Meissner. El libro es un vademécum de expresiones latinas destinadas a familiarizar a los estudiantes con frases originales propias de los contextos más habituales de la vida romana, tomando frases Cicerón, César, Salustio, Cornelio, Tácito, Plauto [...], Virgilio, Horacio y Ovidio.