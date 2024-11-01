Un petrolero indio cae en una estafa crypto, que supuestamente le otorgaba un paso seguro por el Estrecho de Ormuz y resulta atacado [ENG]

Un reciente informe, de la empresa de riesgo marítimo MARISKS, ya advirtió a los armadores que actores desconocidos, que decían representar a las autoridades iraníes, habían enviado mensajes exigiendo tarifas de tránsito en Bitcoin o Tether para un paso seguro a través de Ormuz. El petrolero Indio Sanmar Herald pago a dichos estafadores y creyó tener vía libre por el estrecho de Ormuz donde fue interceptado por las fuerzas iraníes.