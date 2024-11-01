edición general
21 meneos
32 clics

Un petrolero indio cae en una estafa crypto, que supuestamente le otorgaba un paso seguro por el Estrecho de Ormuz y resulta atacado [ENG]

Un reciente informe, de la empresa de riesgo marítimo MARISKS, ya advirtió a los armadores que actores desconocidos, que decían representar a las autoridades iraníes, habían enviado mensajes exigiendo tarifas de tránsito en Bitcoin o Tether para un paso seguro a través de Ormuz. El petrolero Indio Sanmar Herald pago a dichos estafadores y creyó tener vía libre por el estrecho de Ormuz donde fue interceptado por las fuerzas iraníes.

| etiquetas: iran , ormuz , crytpo , estafa , scam , india , petrolero
17 4 0 K 251 bitcoin
11 comentarios
17 4 0 K 251 bitcoin
Comentarios destacados:    
Laro__ #1 Laro__
Indios cayendo en estafas telefónicas. El mundo al revés :troll:
20 K 241
#4 hackerman
#1 dios que bien traído :-)
1 K 27
Tkachenko #6 Tkachenko
#4 dudo haber interactuado contigo previamente (bueno sí, con alguna otra de las cuentas que operas, probablemente)
0 K 20
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 ¿A quien le hablas?
Eres Laro_ y estás respondiendo desde la otra cuenta xD xD
1 K 20
Laro__ #10 Laro__
#8 No tengo clones y ni de coña me parezco al @Tkachenko ese. No sé con quien habla.
0 K 20
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#1 les estafaron con el príncipe nigeriano ayatolá
0 K 20
josde #2 josde
Seguramente Israel esta detrás de esas estafas, :-D
0 K 20
#9 hackerman *
#2 o hackers de Ucrania :-)
0 K 7
pitercio #7 pitercio
Con un walkie fm un pollo se ha montado su propia empresa.
0 K 16
ipanies #5 ipanies
Solo faltaban los criptobrossss!!!
0 K 12
Spirito #3 Spirito *
Pero ¿Cómo? Si el Zanahorio dijo que controlaba el Estrecho de Ormut porque ya había eliminado al ejército iraní. xD
0 K 9

menéame