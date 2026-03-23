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Las petroleras ganan 369.000 millones en Bolsa impulsadas por el petróleo disparado y el bloqueo de Ormuz

Las petroleras ganan 369.000 millones en Bolsa impulsadas por el petróleo disparado y el bloqueo de Ormuz

Desde los parqués europeos hasta Nueva York o los mercados del Golfo, gigantes como Saudi Aramco, ExxonMobil o Shell han registrado subidas significativas, en algunos casos superiores al 12%. La española Repsol, por ejemplo, ha visto crecer su valor en Bolsa un 27,6% en ese mismo periodo, con un aumento de capitalización cerca de 5.800 millones de euros. (Visible en modo lectura)

| etiquetas: petroleras , ganan , 369000 , millones , bolsa , impulsadas , petróleo , irán
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4 comentarios
6 1 0 K 78 actualidad
elGude #1 elGude
Pero la culpa de que sea tan cara es de Pedro Sánchez, por no haber ido a la guerra y si hubiera ido, también habría sido culpa suya por haber ido.
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Supercinexin #2 Supercinexin
Repsol debería ser expropiada.
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#4 omega7767
pues que bonito es el mundo capitalista

mientras destruyen un pais y matan a sus ciudadanos, las armamentísticas y petroleras forrandose
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#3 CuiProdestHocBellum
Esto es lo que quieren gentuza de derechas como Trump y sus lacayos. Hacen dinero con la muerte de miles de familias y gente inocente. Derrocar dictaduras es una excusa barata y ridícula. El ejemplo es lo que han hecho con Venezuela. Años dando la vara con el régimen bolivariano y ahora que gobierna la malvada "Delcy", por obra y gracia de su líder Trump, todos los derechusma a tragar.

Si ellos ganan burradas inmensas de dinero, y nos empobrecen hasta la miseria, hay unos responsables directos y otros indirectos. Si votais a estos hijos de fruta, no os quejéis de que os den por donde amargan los pepinos. Leopardos comecaras, dicen...
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menéame