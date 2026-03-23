Las petroleras ganan 369.000 millones en Bolsa impulsadas por el petróleo disparado y el bloqueo de Ormuz

Desde los parqués europeos hasta Nueva York o los mercados del Golfo, gigantes como Saudi Aramco, ExxonMobil o Shell han registrado subidas significativas, en algunos casos superiores al 12%. La española Repsol, por ejemplo, ha visto crecer su valor en Bolsa un 27,6% en ese mismo periodo, con un aumento de capitalización cerca de 5.800 millones de euros. (Visible en modo lectura)
| etiquetas: petroleras , ganan , 369000 , millones , bolsa , impulsadas , petróleo , irán
mientras destruyen un pais y matan a sus ciudadanos, las armamentísticas y petroleras forrandose
Si ellos ganan burradas inmensas de dinero, y nos empobrecen hasta la miseria, hay unos responsables directos y otros indirectos. Si votais a estos hijos de fruta, no os quejéis de que os den por donde amargan los pepinos. Leopardos comecaras, dicen...