El petróleo supera de nuevo los 83 euros mientras los mercados dudan del alto el fuego

El petróleo recupera los 83 euros por barril mientras los inversores dudan de que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán dure y el de nuevo casi bloqueado estrecho de Ormuz renueva sus temores. Las bolsas asiáticas se desplomaron este jueves, mientras que el petróleo volvió a repuntar ante el creciente escepticismo de los inversores sobre que se mantenga el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. Los precios del crudo rebotaron este jueves y dejaron atrás el desplome inicial provocado por el anuncio de un alto