edición general
3 meneos
5 clics
El petróleo como botín estratégico: las claves de Trump para redibujar Venezuela y el mercado energético mundial

El petróleo como botín estratégico: las claves de Trump para redibujar Venezuela y el mercado energético mundial

Apenas 72 horas después de la detención de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya anunció un primer acuerdo con las nuevas autoridades provisionales de Venezuela: la entrega inmediata de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, que serán vendidos en el mercado estadounidense bajo el control de la Casa Blanca. La transacción, asegura el entorno de Trump, será a "precio de mercado" y no con los descuentos que Venezuela hace a sus aliados chino y ruso.

| etiquetas: trump , petroleo , venezuela , imperialismo , yanqui , eeuu , usa
2 1 0 K 22 actualidad
1 comentarios
2 1 0 K 22 actualidad
Nómada_sedentario #1 Nómada_sedentario
Alguien duda de que la familia Trump se llevará una comisión por cada barril?
0 K 10

menéame