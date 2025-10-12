edición general
Petro atacó duramente a María Corina Machado tras Nobel de Paz 2025

“Yo no defiendo a Maduro”, fueron las primeras palabras de Petro, dejando claro su supuesto distanciamiento con el líder del régimen venezolano. Este mensaje inicial fue una respuesta directa a las acusaciones que señalan al presidente colombiano de ser un aliado de la dictadura chavista.

#1 luckyy
Está claro que Infobae no está de acuerdo con Petro y sí con los sionazis y la extrema derecha
#2 Marisadoro *
¿Duro ataque?

"Yo no defiendo a Maduro, solo le pregunto a María Corina Machado, si puede apartarse de Netanyahu y sus amigos nazis, y si es capaz de ayudar a detener una invasión a su país y promover el diálogo con todas y todos.

Ningún ciudadano decente de Venezuela puede desear la invasión extranjera a la Patria de Bolívar, si ocurre toda Latinoamérica y el Caribe vivirá entonces otros cien años de soledad.

Colombia ayudará con todo al dialogo entre venezolanos, jamás a una invasión a nuestra Patria grande."
Mikhail #3 Mikhail
#2 Bueno, sí fue un duro ataque porque ha dejado claro que considera que es una traidora a su patria y una entreguista a los trumponazis de América.
