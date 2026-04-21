Peter Thiel se instaló en Argentina con la doctrina Palantir bajo el brazo

Palantir blanquea una doctrina que mezcla guerra, vigilancia, negocios y una idea bastante brutal del orden: —desprestigiar al Estado para luego venderse como el reemplazo eficiente del Estado. No como proveedor, sino como prótesis indispensable. —transformer al Estado en una sucursal de su infraestructura digital y vaciar la soberanía de contenido democrático. No romper la república, sino cablearla por dentro hasta que funcione como una filial.