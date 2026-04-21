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Peter Thiel se instaló en Argentina con la doctrina Palantir bajo el brazo

Peter Thiel se instaló en Argentina con la doctrina Palantir bajo el brazo

Palantir blanquea una doctrina que mezcla guerra, vigilancia, negocios y una idea bastante brutal del orden: —desprestigiar al Estado para luego venderse como el reemplazo eficiente del Estado. No como proveedor, sino como prótesis indispensable. —transformer al Estado en una sucursal de su infraestructura digital y vaciar la soberanía de contenido democrático. No romper la república, sino cablearla por dentro hasta que funcione como una filial.

| etiquetas: thiel , palantir , argentina , milei , tecnofeudalismo , karp
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