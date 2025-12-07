edición general
Pete Hegseth sobre ataques en el Caribe: Trump puede ordenar el uso de la fuerza como le parezca

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, justificó este sábado la serie de ataques militares contra presuntos barcos utilizados por cárteles de la droga, una operación que ha dejado al menos 87 muertos y que ahora se encuentra bajo fuerte escrutinio por posibles violaciones al derecho internacional [...] “El Departamento de Guerra no se distraerá con la construcción de la democracia, el intervencionismo, las guerras indefinidas, el cambio de régimen, el cambio climático, la moralización progresista y la construcción ineficaz de naciones”

johel #3 johel *
Cada dia se parece mas a "Guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza"
kipper #1 kipper
Primera denuncia formal contra los asesinatos extrajudiciales ordenados por Trump en aguas del Caribe
powernergia #7 powernergia
Se llama fascismo, y se está extendiendo por medio mundo.
Dene #2 Dene
Entonces admitira que otros hagan lo mismo contra el
kipper #4 kipper
#2 Yo creo que es lo que están esperando. Por eso hay que contrarrestarlos sin entrar en sus provocaciones.
sotillo #5 sotillo
#2 Llevan décadas asesinando inocentes por todo el mundo y nunca ha pasado nada
capitan__nemo #6 capitan__nemo
Por eso merecen que les pongan unas buenas bombas a ver si algo les detiene en sus narices.
