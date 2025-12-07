Pete Hegseth sobre ataques en el Caribe: Trump puede ordenar el uso de la fuerza como le parezca

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, justificó este sábado la serie de ataques militares contra presuntos barcos utilizados por cárteles de la droga, una operación que ha dejado al menos 87 muertos y que ahora se encuentra bajo fuerte escrutinio por posibles violaciones al derecho internacional [...] “El Departamento de Guerra no se distraerá con la construcción de la democracia, el intervencionismo, las guerras indefinidas, el cambio de régimen, el cambio climático, la moralización progresista y la construcción ineficaz de naciones”