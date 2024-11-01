edición general
1 meneos
22 clics

Pesopluma, una editorial que da pelea

Esta historia empieza en un bar. Estamos en el 2014, en Pollo Piers, un bar de Miraflores, Lima, donde retumban voces de nocturnos, turistas, estudiantes y trabajadores que van a cerrar el día con el premio dorado de una cerveza helada. Quizás con dos o tres, o con las que alcance el ánimo y la billetera. Entre esas voces están las de Teo Pinzás, Paloma Reaño y Gracia Angulo, estudiantes de la carrera de Literatura en la Universidad Católica. Hablan de libros, de novias, de novios, de trabajos precarizados, de autores olvidados...

| etiquetas: pesopluma , editorial , libros
1 0 0 K 14 cultura
sin comentarios
1 0 0 K 14 cultura

menéame