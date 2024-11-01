Pesopluma, una editorial que da pelea

Esta historia empieza en un bar. Estamos en el 2014, en Pollo Piers, un bar de Miraflores, Lima, donde retumban voces de nocturnos, turistas, estudiantes y trabajadores que van a cerrar el día con el premio dorado de una cerveza helada. Quizás con dos o tres, o con las que alcance el ánimo y la billetera. Entre esas voces están las de Teo Pinzás, Paloma Reaño y Gracia Angulo, estudiantes de la carrera de Literatura en la Universidad Católica. Hablan de libros, de novias, de novios, de trabajos precarizados, de autores olvidados...