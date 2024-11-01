edición general
9 meneos
22 clics
El peso de las desigualdades: así influye el lugar donde vivimos en la salud mental

El peso de las desigualdades: así influye el lugar donde vivimos en la salud mental

Si alguna vez se ha parado a pensar en por qué sufrimos determinadas enfermedades, en particular aquellas relacionadas con la salud mental, seguramente se le hayan venido a la cabeza factores como la genética, las experiencias personales o el consumo de ciertas sustancias. Pero ¿y si el lugar donde vivimos también jugara un papel clave? Nos referimos al barrio, a la calle, a la zona de la ciudad en la que desarrollamos nuestra vida y que, seguramente, está muy condicionada por factores socioeconómicos.

| etiquetas: salud , mental
7 2 0 K 107 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 107 actualidad
Meneanauta #2 Meneanauta
Mi jefe se ha mudado a primera linea de playa porque le gusta el mar. No como a mi que me gusta el callejón de los yonkis
0 K 17
DrEvil #1 DrEvil
Paren las rotativas, han descubierto que con recursos se vive mejor!
0 K 7

menéame