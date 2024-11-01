Los pescadores filipinos siguen topándose con drones submarinos chinos - ENG  

La Guardia Costera de Filipinas informó el martes que unos pescadores filipinos habían descubierto otro dron submarino de origen chino mientras faenaban en aguas cercanas a Palawan la semana pasada. «Elogiamos la rápida actuación de los pescadores locales por informar de este hallazgo», declaró el comandante de la Guardia Costera de Filipinas, el almirante Ronnie Gil Gavan, en un comunicado publicado en X el 30 de septiembre. La Guardia Costera filipina afirmó que los pescadores habían encontrado un «dispositivo de aproximadamente 3,6 metros