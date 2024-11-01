edición general
Los pescadores filipinos siguen topándose con drones submarinos chinos - ENG

La Guardia Costera de Filipinas informó el martes que unos pescadores filipinos habían descubierto otro dron submarino de origen chino mientras faenaban en aguas cercanas a Palawan la semana pasada. «Elogiamos la rápida actuación de los pescadores locales por informar de este hallazgo», declaró el comandante de la Guardia Costera de Filipinas, el almirante Ronnie Gil Gavan, en un comunicado publicado en X el 30 de septiembre. La Guardia Costera filipina afirmó que los pescadores habían encontrado un «dispositivo de aproximadamente 3,6 metros

ChatGPT #1 ChatGPT
buah, yo veo un dron de esos y también filipinaría!
#3 uvi
Pues eso drones a la sal tienen que estar para chuparse los dedos.
Findeton #2 Findeton
Filipinas es un aliado natural de EEUU y por ello tiene tantos problemas con los chinos.
