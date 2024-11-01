Perun | Marruecos y la carrera armamentística en el norte de África: estrategia, equipamiento estadounidense y la expansión argelina [EN]

Como ya he dicho, en este canal nos centramos principalmente en los avances militares en Europa o Asia. Sin embargo, el aumento global del gasto militar desde 2022 también se está reflejando en África. Hace unas semanas, hablamos del estado norteafricano que impulsa gran parte de ese crecimiento: Argelia, y su auge en la compra de nuevos equipos, incluyendo algunas de las plataformas rusas de primer nivel.