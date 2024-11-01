edición general
Perun | Marruecos y la carrera armamentística en el norte de África: estrategia, equipamiento estadounidense y la expansión argelina [EN]

Como ya he dicho, en este canal nos centramos principalmente en los avances militares en Europa o Asia. Sin embargo, el aumento global del gasto militar desde 2022 también se está reflejando en África. Hace unas semanas, hablamos del estado norteafricano que impulsa gran parte de ese crecimiento: Argelia, y su auge en la compra de nuevos equipos, incluyendo algunas de las plataformas rusas de primer nivel.

perogrullobrrr #4 perogrullobrrr
#2 perdona pero que yo sepa no existe un proyecto de la gran Argelia, sino un proyecto de gran Marruecos, a los cuales arman EEUU, Israel o Turquía, para proyectar en el expansionismo marroquí su propia punta de lanza....

Marruecos para Argelia, al igual que para España, siempre ha sido una amenaza latente. No elegimos bien a nuestros aliados. Deberíamos mirar más a Argelia, aliado estrategico y no a Marruecos.
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
#2 Armamento ruso.
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
No es por odio, yo a tope con las protestas de los jóvenes marroquíes, pero ¿No pueden atender a sus demandas y gastar más en educación? O sanidad...
JungSpinoza #2 JungSpinoza
#1 El problema es que Argelia gasta una fortuna en armamento.
