Perú gana el Mundial de la Carne 2025

Perú consigue victoria histórica en el Campeonato Mundial de la Carne 2025, evento realizado en Buenos Aires, Argentina. En una competencia que reunió a las mejores muestras de carne de países como Irlanda, Reino Unido, España, Brasil y Argentina, la carne peruana brilló al obtener el primer lugar en la categoría de bife angosto alimentado a grano. Más de 110 muestras de bifes, seleccionadas por su calidad excepcional, fueron evaluadas por 52 mesas de jurados internacionales. A través de un riguroso sistema de degustación a ciegas, ...