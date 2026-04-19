Una persona fallecida y varias heridas tras accidente en el Rally Sudamericano  

La celebración del Rally Sudamericano celebrado la mañana de este domingo terminó en tragedia, luego de que uno de los pilotos se descarrilara y en el descontrol impactó en una zona de público, lo que provocó la muerte de una persona. El fallecido es un joven de 25 años reporta el periódico Clarín, de Argentina, que también informa el que dos personas resultaron heridas.



El hecho ocurrió en Mina Clavero, Córdoba y como resultado obligó a la cancelación de la prueba. El incidente ocurrió cuando un Volkswagen Polo conducido por los Didier Arias y Héctor Núñez transitaba por la zona de Giulio Cesare, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba y uno de los tramos más exigentes de la competencia. El auto dio varios tumbos y sufrió un despiste que...