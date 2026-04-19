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Una persona fallecida y varias heridas tras accidente en el Rally Sudamericano

Una persona fallecida y varias heridas tras accidente en el Rally Sudamericano  

La celebración del Rally Sudamericano celebrado la mañana de este domingo terminó en tragedia, luego de que uno de los pilotos se descarrilara y en el descontrol impactó en una zona de público, lo que provocó la muerte de una persona. El fallecido es un joven de 25 años reporta el periódico Clarín, de Argentina, que también informa el que dos personas resultaron heridas.

El hecho ocurrió en Mina Clavero, Córdoba y como resultado obligó a la cancelación de la prueba. El incidente ocurrió cuando un Volkswagen Polo conducido por los Didier Arias y Héctor Núñez transitaba por la zona de Giulio Cesare, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba y uno de los tramos más exigentes de la competencia. El auto dio varios tumbos y sufrió un despiste que...

| etiquetas: rally sudamericano , mina clavero , giulio cesare , didier , volkswagen polo
2 1 0 K 35 Motor
4 comentarios
2 1 0 K 35 Motor
g3_g3 #1 g3_g3
No entiendo cómo la organización permite que el público se sitúe en los puntos de salida más probables en los vértices del trazado, ni como se le ocurre a nadie situarse ahí.

La organización parece que no le presta mucha atención a la seguridad.
1 K 21
Sr.No #2 Sr.No
#1 en Europa no se permite. Antes de la carrera pasan varios coches de seguridad repasando el trazado y que no haya gente mal colocada. Cuando ven a alguien en un punto peligroso o donde no debería estar se lo advierten y les mueven de sitio.

Este piloto da algo más de información al respecto, en el video hace de "coche 0".

www.youtube.com/watch?v=EuJGBSSck7g
0 K 11
#3 Abajo
#1 Porque están en los 70s
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Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
No entiendo cómo la gente se arremoline en las curvas o tramos más espeluznantes, aunque la organización avise del peligro.
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menéame