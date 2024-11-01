La persecución a una narcolancha en el Estrecho acaba con un centenar de bidones de combustible incautados

El Servicio de Aduanas de Gibraltar, en colaboración con la Guardia Civil, ha recuperado un total de 99 bidones de gasolina destinadas presuntamente al narcotráfico tras una persecución en el mar de una embarcación neumática de casco rígido de cuatro motores en la que viajaban cuatro personas. Durante la persecución, las personas a bordo de la embarcación empezaron a arrojar los bidones de combustible al mar, además de lanzar «proyectiles» contra la patrullera de Gibraltar, causando con ello daños en una de las ventanas de la cabina