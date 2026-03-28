·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7367
clics
Irán acaba de publicar la propaganda más descabellada sobre Trump y es increíble (Ing)
6314
clics
Cuando Serigne Mbaye se llama Paco Gonzalez
4779
clics
El tinglao se cae
3954
clics
No me gusta el fútbol, ¡todo era fingido!
4112
clics
Y ahora ¿qué hacemos?
más votadas
460
Comienza el juicio de Kitchen: de Rajoy a Cospedal con un rosario de 'peperos' en el juzgado y el periodismo en jaque
313
Israel asesina a al menos tres periodistas en Líbano en un ataque contra el coche en el que viajaban
273
El avión de apoyo más valioso de EE. UU. destruido en el ataque iraní: cómo la pérdida de un E-3 “radar volador” debilita gravemente la capacidad militar [ENG]
485
Mónica Oltra anuncia este sábado su regreso a la política para optar a la alcaldía de Valencia
277
Masivas protestas “No Kings” se expanden en EE.UU. y el mundo contra Trump
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
11
clics
Los perros conviven con los humanos desde mucho antes de lo pensado: 15.000 años
El ADN antiguo revela que los perros domésticos vivían junto a los humanos hace más de 15.000 años, lo que replantea su origen y su papel en nuestras sociedades.
|
etiquetas
:
perros
,
humanos
,
prehistoria
,
adn
5
0
1
K
52
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
0
1
K
52
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
covacho
Un lobo se acerca a la entrada de una cueva donde habitan varios hombres primitivos que está custodiada por un perro guardián.
- Psst, psst, hermano. ¿Cómo has hecho para que el hombre te de de comer todos los días?
- Cuestión de entrenamiento... Dame 15.000 años y aprenderán a recoger mis mierdas del suelo.
4
K
43
#3
Cualicuatrototem
A mí me resulta llamativo que por lo general los niños muy pequeños se acercan a los perros sin ningún miedo a interactuar con ellos, como si fuese innato en ellos y hubiera podido haber una selección de ese comportamiento, ya que la relación entre perros y humanos es simbiótica.
0
K
8
#2
Zoidborg
#0
www.meneame.net/story/nuestra-vida-comun-perros-comenzo-mucho-antes-pe
2
K
3
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
- Psst, psst, hermano. ¿Cómo has hecho para que el hombre te de de comer todos los días?
- Cuestión de entrenamiento... Dame 15.000 años y aprenderán a recoger mis mierdas del suelo.