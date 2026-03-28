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Los perros conviven con los humanos desde mucho antes de lo pensado: 15.000 años

Los perros conviven con los humanos desde mucho antes de lo pensado: 15.000 años

El ADN antiguo revela que los perros domésticos vivían junto a los humanos hace más de 15.000 años, lo que replantea su origen y su papel en nuestras sociedades.

| etiquetas: perros , humanos , prehistoria , adn
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3 comentarios
5 0 1 K 52 actualidad
#1 covacho
Un lobo se acerca a la entrada de una cueva donde habitan varios hombres primitivos que está custodiada por un perro guardián.

- Psst, psst, hermano. ¿Cómo has hecho para que el hombre te de de comer todos los días?

- Cuestión de entrenamiento... Dame 15.000 años y aprenderán a recoger mis mierdas del suelo.
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#3 Cualicuatrototem
A mí me resulta llamativo que por lo general los niños muy pequeños se acercan a los perros sin ningún miedo a interactuar con ellos, como si fuese innato en ellos y hubiera podido haber una selección de ese comportamiento, ya que la relación entre perros y humanos es simbiótica.
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