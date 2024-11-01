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Nuestra vida común con los perros comenzó mucho antes de lo que pensábamos

Nuestra vida común con los perros comenzó mucho antes de lo que pensábamos

Dos estudios publicados en ‘Nature’ atrasan hasta hace más de 15 000 años, antes de que apareciera la agricultura, la existencia de los primeros descendientes domésticos de los lobos. Por otro lado, los análisis genéticos han permitido comparar los ejemplares prehistóricos con los actuales y, curiosamente, aquellos animales son más parecidos a razas europeas y de Oriente Próximo, como el bóxer o el galgo persa, que a razas árticas como los huskies siberianos. Es decir, los perros antiguos se parecen más a los occidentales...

| etiquetas: perros , perretes , canes , chuchos , humanos
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7 comentarios
8 2 0 K 94 ciencia
roybatty #1 roybatty
pues mal pensado
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ElPerroDeLosCinco #2 ElPerroDeLosCinco
Con lo bien que nos iba a los cánidos antes de juntarnos con esta chusma... >:-(
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devilinside #7 devilinside
#2 ¿Y quién os rascaba detrás de las orejas?
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#4 Mesopotámico
#2 y quien os sacaba a cagar? ein?
1 K 19
Cuñado #3 Cuñado
Seems legit. Sólo hay que ver el gusto de cualquier primate que mascotizar a otros animales

youtu.be/NolzAsNHJ0g

Alerta oyoyoy
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porto #5 porto
Ya estamos blanqueando al sanchismo :troll:
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mono #6 mono
Los querían para peinarlos y llevarlos en un bolsito
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menéame