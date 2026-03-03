Un perro muerto y devorado destapa un caso de maltrato animal en Albelda

Agentes del Seprona en La Rioja investigan a un varón de 53 años, de nacionalidad española y residente en Logroño, como presunto autor de un delito de maltrato animal. Al implicado le constan antecedentes por hechos similares. Los agentes comprobaron en una parcela en la localidad de Albelda de Iregua, la presencia de siete perros en condiciones higiénico-sanitarias deplorables: seis de ellos presentaban un evidente estado de abandono, mientras que el séptimo había fallecido y carecía de la mitad del cuerpo tras... Aviso: Imágenes sensibles



