edición general
2 meneos
39 clics

¿Por qué mi perro marca el territorio en casa? Cómo evitarlo

¿Tu perro marca territorio en casa? Aunque es un comportamiento natural, con los consejos adecuados puedes solucionarlo fácilmente.

| etiquetas: marcaje , perro , solución
1 1 0 K 19 ocio
2 comentarios
1 1 0 K 19 ocio
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Menuda chorrada de artículo.
0 K 11
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Dejar de utilizar animales para el ocio privado es un buen comienzo.
0 K 11

menéame