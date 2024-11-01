edición general
"Perdonen nos", el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed al Nahyan, envía un emotivo mensaje por los efectos de la guerra [eng]

En su primera aparición pública tras los recientes incidentes, el líder emiratí visitó a heridos en el Hospital Sheikh Shakhbout de Abu Dabi y prometió defender al país y proteger a todos sus residentes, incluyendo a los millones de expatriados que viven allí. "Nuestros residentes son parte de nuestra familia", afirmó. El país está "en tiempos de guerra". Pero eso es una caracterización política, no una declaración jurídica formal de ley marcial, pues el país opera bajo alertas de emergencia.

