El permiso de 5 días por enfermedad y hospitalización, dudas resueltas en tribunales

La conflictividad en torno al disfrute del permiso de 5 días por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de determinados familiares está siendo muy elevada. La AN y el TS han clarificado aspectos cruciales sobre su disfrute.
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Porque ahí hay muchos problemas por parte de la empresa, ya que hoy en día muchas operaciones son de poca o nula hospitalización (porque n quieren ocupar camas en hospitales) y rápidamente mandan a casa al paciente, que tiene que ir a su medico de cabecera para que tramite la baja.
Y muchas empresas están pidiendo que esta baja ponga que tienen que estar atendidos, cuando realmente ese no es el documento de baja.
Y por ahí se están aprovechando las empresas.
Joer, ya soy un viejo verde cebolleta...