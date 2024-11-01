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El permiso de 5 días por enfermedad y hospitalización, dudas resueltas en tribunales

El permiso de 5 días por enfermedad y hospitalización, dudas resueltas en tribunales

La conflictividad en torno al disfrute del permiso de 5 días por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de determinados familiares está siendo muy elevada. La AN y el TS han clarificado aspectos cruciales sobre su disfrute.

| etiquetas: laboral , tribunales , legislación , permiso , hospitalizacion
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2 comentarios
4 1 0 K 57 actualidad
#1 tropezon *
Entonces... ¿ los dias te los dan por la operación o por tener que estar asistiendo en la recuperación?

Porque ahí hay muchos problemas por parte de la empresa, ya que hoy en día muchas operaciones son de poca o nula hospitalización (porque n quieren ocupar camas en hospitales) y rápidamente mandan a casa al paciente, que tiene que ir a su medico de cabecera para que tramite la baja.
Y muchas empresas están pidiendo que esta baja ponga que tienen que estar atendidos, cuando realmente ese no es el documento de baja.

Y por ahí se están aprovechando las empresas.
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oscarius #2 oscarius
La foto parece sacada de Brazzers, bueno, y encima eso del disfrute.
Joer, ya soy un viejo verde cebolleta...
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menéame