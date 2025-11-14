La permanencia de “la bárbara reliquia”

La compra de oro por parte de bancos centrales, en especial el de China, muestran que el oro aún tiene un rol monetario en el capitalismo. Esta afirmación es rechazada por la mayoría de los economistas —neoclásicos o "heterodoxos"— y sostienen que el dinero ya no tiene relación con el oro, una "bárbara reliquia" (conocida expresión de Keynes sobre el oro). Muchos sostienen que el dinero es una creación estatal ex nihilo. Reivindicamos la idea de Ernest Mandel de que el precio del oro es, en realidad, una expresión del valor del dólar.