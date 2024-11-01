Perla fósil de 100 millones de años hallada en un antiguo lecho marino del interior de Australia

Hace más de 100 millones de años vivía un grupo de enormes almejas: Inoceramus. Algunas especies, con conchas de hasta 2 m, están entre las más grandes que jamás hayan existido. Producían perlas de gran tamaño. Con poco más de 2 cm, confirmaron que un "muy raro" e "impresionante" fósil hallado en el interior de Australia es la perla fósil más grande jamás hallada en el país. En 2019 hallaron una "piedra muy redonda" en Kronosaurus Korner, cantera de fósiles en Queensland; hoy arido, pero hace millones de años cubierto por el mar de Eromanga.