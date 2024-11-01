edición general
Periodistas que recibieron datos del teléfono de Dina dicen que Villarejo pidió el 'pendrive' para investigar a Podemos

Uno de los informadores relata que la tarjeta llegó a su despacho en un sobre marrón sin remitente ni membrete. Los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles, que recibieron información del teléfono móvil del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, han declarado este jueves como testigos ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que entregaron un 'pendrive' con el contenido de la tarjeta de Bousselham al entonces comisario en activo José Manuel Villarejo porque éste se lo requirió para una "investigación policial" al partido morado.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pero la culpa es del coletas por no hacer autocrítica .. no de todas las armas que desplegó el fascio para montar bulos y trolas contra ellos.
robustiano #3 robustiano
Aún siguen con este hueso, mientras tanto... :wall:
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
precisamente lo del es burdo pero vamos con ello les ha salvado un poco. Si solo les dejaran hablar se caían solos.
