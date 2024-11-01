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La periodista Salud Pedrós deja su puesto de asesora del PP en el Ayuntamiento de València y se incorpora a RTVE
Salud Pedrós, que es periodista de formación, ha obtenido una plaza en Radio Televisión Española tras un proceso de oposición.
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#1
oceanon3d
"incorporará a RTVE al obtener plaza tras unas oposiciones" ... viniendo del PP yo creo que ahí puede haber noticia
Por lo demás me importa una higa.
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