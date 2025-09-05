·
15
meneos
93
clics
La periodista Maribel Vilaplana asegura que Mazón recibió numerosas llamadas durante la comida de El Ventorro el día de la DANA
La periodista valenciana Maribel Vilaplana ha remitido una carta abierta a los medios de comunicación, rompiendo su silencio, después de meses en el foco tras conocerse que comió con Mazón el día de la DANA.
|
etiquetas
:
maribel vilaplana
,
dana
12
3
0
K
171
actualidad
9 comentarios
#1
Veelicus
Ya la han preparado bien, sabe lo que tiene que decir.
3
K
51
#9
oceanon3d
#1
Esta clarisimo...
0
K
8
#8
NPCMeneaMePersigue
Entonces dice que todo este tiempo callada lo ha pasado mal porque se ha callado y no lo ha aclarado?
No hay presupuesto para la pelicula que se ha montado
Si hubiera salido antes se habría ahorrado todo eso que dice sufrir, pero prefirió cubrir al asesino
Igualmente, se sabía 8 días antes de la DANA y la historia es porqué no se hizo NADA ese día, 7 días más tarde envié yo mismo la noticia de que se daba la alerta en los pueblos con otra DANA por parte de los ayuntamientos pero no por parte…
» ver todo el comentario
0
K
20
#2
Suleiman
No va a morder el rabo que le da de comer...
0
K
14
#7
alfema
¿Y por qué no dijo esto antes y se acabó el tema?, aunque supongo que daría igual, siempre hay alguien que se inventaría su verdad por la razón que sea.
0
K
11
#5
pablicius
El tema es si respondió alguna o estaba ocupado con otra cosa.
0
K
10
#6
Walldrop
*
No sé si es mejor menear la cadena ser o la carta de la susodicha (comento)
www.meneame.net/story/carta-abierta-maribel-vilaplana
Edito (y perdón) veo que este artículo de la cadena ser contiene también la carta
0
K
10
#3
sliana
Los deja a todos de mentirosos. Quién es el estratega que no hace más que meter la pata una y otra vez? Yo puedo hacer ese trabajo!
0
K
7
#4
tremebundo
#3
¿A qué mentira te refieres?¿A qué estrategia?
0
K
13
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
