Periodista de EEUU acusado de delitos de derechos civiles tras cubrir protesta contra ICE en iglesia

El periodista estadounidense Don Lemon fue liberado de custodia el viernes después de ser arrestado y acusado de delitos federales de derechos civiles por cubrir una protesta contra las redadas migratorias que interrumpió un servicio en una iglesia de Minnesota. “He pasado toda mi carrera cubriendo las noticias. No voy a parar ahora”, dijo Lemon. “De hecho, no hay un momento más importante que ahora, este mismo momento, para un medio libre e independiente que arroje luz sobre la verdad y haga que rindan cuentas quienes están en el poder”.