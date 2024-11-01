edición general
1 meneos
16 clics

Perfect Mess - Mind Path  

desde Grecia, los PERFECT MESS se sumergen en un viaje a través de los laberintos de la mente para enfrentarse a sus miedos y dudas.

| etiquetas: metal , grecia , mastodon
1 0 0 K 10 metal
1 comentarios
1 0 0 K 10 metal
capitansevilla #1 capitansevilla
Puedes ver éste vídeo y muchos más en el canal de Últimos Descubrimientos Musicales, en WhatsApp:
whatsapp.com/channel/0029Vb7YyRK7T8bWg5jTvP0v

134 vídeos y subiendo!
Únete y compártelo!
0 K 10

menéame