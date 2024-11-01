·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6162
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
8059
clics
Breve explicación apoyo derecha española al sionismo
5258
clics
Manifestantes irrumpen en el programa de Ana Rosa Quintana y la señalan por su apoyo al exterminio
3301
clics
El ¿genocidio? de cristianos en África como excusa para negar el genocidio en Gaza...y sus culpables
3381
clics
Estudio revela que usar productos de aseo por años puede dañar tus pulmones como si fumaras 20 cigarros al día
más votadas
711
El PP y Vox tumban la iniciativa legislativa popular para climatizar y aislar los colegios de Madrid
370
Idoia Ribas relata la reacción de Vox tras destapar la "estafa piramidal" del partido: "he sido maltratada asquerosamente"
280
Esta persona que dice estar orgullosa de ser racista es la ministra israelí de Igualdad Social (EN)
320
Rueda debe dimitir ya: presunto delito de prevaricación en la gestión de los incendios forestales-y ahora 5 brigadistas heridos de gravedad
306
Julia Otero: "El 82 % de los españoles se ha puesto de acuerdo en llamar genocidio a lo que el gobierno de Israel está haciendo a los palestinos"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
36
clics
Pere Navarro, director de la DGT: “Levanta el pie cuando pasas por el radar y luego haz lo que quieras”
Ironiza sobre las críticas por afán recaudatorio y avisa: la información está ahí, quien pica es «por tonto».
|
etiquetas
:
dgt
,
multa
4
1
0
K
41
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
41
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Guanarteme
Pues bendito afán recaudatorio.
Si esperamos que la gente diga: "uy, estoy un poco piripi, cojo un taxi que no quiero liarla con el coche" vamos listos.
En cambio la gente sí que dice: "uy, estoy un poco piripi, cojo un taxi que hay controles en la rotonda de entrada a mi barrio".
3
K
42
#3
Luca7
#2
de la misma forma en la autovía:
Uy, no voy a ir a 200 km/h con mi coche super chachi porque pongo en peligro a mí y a los demás.
Más radares debería haber y multas más gordas.
2
K
29
#6
guillersk
#2
err... Si que se dice y se hace, lo malo es que eso es como las medidas de prevención, nunca se sabe si han evitado un accidente, solo cuando fallan.
Somos muchos los que decimos "Hoy llevo yo el coche, como mucho una copa y si la comida es larga, y nada de chupito"
O cero, si llevas a los sobris.
0
K
9
#1
Torrezzno
Entonces porqué quieren bloquear o eliminar las aplicaciones que avisan sobre radares? No ironiza sobre eso el muy irónico?
0
K
19
#4
antonioturpin
Cuando empiece la guerra dará igual en que lado caiga este señor, lo tiene muy crudo en cualquiera de los tres.
0
K
9
#5
abogado_del_diablo
"... que yo ya estoy hasta los cojones de que no me hagáis ni puto caso", le ha faltado decir.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si esperamos que la gente diga: "uy, estoy un poco piripi, cojo un taxi que no quiero liarla con el coche" vamos listos.
En cambio la gente sí que dice: "uy, estoy un poco piripi, cojo un taxi que hay controles en la rotonda de entrada a mi barrio".
Uy, no voy a ir a 200 km/h con mi coche super chachi porque pongo en peligro a mí y a los demás.
Más radares debería haber y multas más gordas.
Somos muchos los que decimos "Hoy llevo yo el coche, como mucho una copa y si la comida es larga, y nada de chupito"
O cero, si llevas a los sobris.