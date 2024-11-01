edición general
Pere Navarro, director de la DGT: “Levanta el pie cuando pasas por el radar y luego haz lo que quieras”

Ironiza sobre las críticas por afán recaudatorio y avisa: la información está ahí, quien pica es «por tonto».

6 comentarios
Guanarteme #2 Guanarteme
Pues bendito afán recaudatorio.

Si esperamos que la gente diga: "uy, estoy un poco piripi, cojo un taxi que no quiero liarla con el coche" vamos listos.

En cambio la gente sí que dice: "uy, estoy un poco piripi, cojo un taxi que hay controles en la rotonda de entrada a mi barrio".
Luca7 #3 Luca7
#2 de la misma forma en la autovía:
Uy, no voy a ir a 200 km/h con mi coche super chachi porque pongo en peligro a mí y a los demás.

Más radares debería haber y multas más gordas.
#6 guillersk
#2 err... Si que se dice y se hace, lo malo es que eso es como las medidas de prevención, nunca se sabe si han evitado un accidente, solo cuando fallan.

Somos muchos los que decimos "Hoy llevo yo el coche, como mucho una copa y si la comida es larga, y nada de chupito"

O cero, si llevas a los sobris.
Torrezzno #1 Torrezzno
Entonces porqué quieren bloquear o eliminar las aplicaciones que avisan sobre radares? No ironiza sobre eso el muy irónico?
#4 antonioturpin
Cuando empiece la guerra dará igual en que lado caiga este señor, lo tiene muy crudo en cualquiera de los tres.
#5 abogado_del_diablo
"... que yo ya estoy hasta los cojones de que no me hagáis ni puto caso", le ha faltado decir.
