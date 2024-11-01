·
main
meneos
Perder el tiempo para ganar salud mental, según una psicóloga: “Nos falta conexión con lo que verdaderamente necesitamos"
Aunque sea un concepto que se aleja de lo que está bien, buscar tiempo para perder el tiempo, sin que ello signifique descuidar el trabajo, nos beneficia psicológicamente.
descanso
ocio
productividad
tiempo
actualidad
3 comentarios
actualidad
#1
Sinfonico
Y un día descubriremos que en lo que llamamos "perder el tiempo" está la vida....el resto no es más que teatro
#2
pazentrelosmundos
Hostia puta, por eso tengo una salud mental de hierro con TOC y todo!!!
Los días que tengo que hacer más de tres recaos a la vez y esto pasa cada mucho me aturullo.
Voy a plantar narcisos!!!
#3
elmileniarismovaallegar
*
Cuando pillo vacaciones y les digo a mis compañeros de trabajo que no me voy a Thailandia o a Guatemala de viaje; que prefiero quedarme en casa descansando y poniendo en orden todo aquello para lo que no tengo tiempo en mi día a día... me miran con una cara de: "vaya tío rarito"...
