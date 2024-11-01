edición general
Percepciones sobre la carne que nos hacen subestimar su impacto en el cambio climático

La elevada demanda de carne y lácteos, junto con el desperdicio alimentario, es una importante causa de emisión de gases de efecto invernadero en el sector agroalimentario. Por otro lado, no es estrictamente necesario consumir alimentos de origen animal para llevar una dieta saludable. Es necesario tener un suficiente aporte calórico y de proteínas, calcio, hierro, y otros nutrientes, vitaminas y minerales que componen una dieta saludable, pero éstos se pueden adquirir siguiendo una dieta basada en el consumo de vegetales.

Mauro_Nacho
Celebro que llegue un artículo a favor de la alimentación vegana. Es una manera muy eficiente de luchar contra el cambio climático y la sostenibilidad, hacerse vegano supone un gran cambio cultural y además conocimientos nutricionales. Cambiar de omnivoro a vegano es un cambio muy grande que no resulta fácil levar a cabo.
