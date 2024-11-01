Pequeños carnívoros en extinción. Vida de un naturalista protegiendo linces, zorros y más animales

El naturalista Pepe Guillén, del Centro Natura de Les Planes de Son (Lleida), cumplió un sueño que, desde su infancia, no dejó de poner en práctica cuidando y perpetuando las especies de algunos de esos animales propios del Pirineo que estaban al borde de la extinción. Él me mostró en el año 2011 algunos de esos animales carnívoros que el hombre a considerado como dañinos y alimañas y que hasta hace algunas décadas se convirtieron en presa de sus actividades cinegéticas. Monesma Documentales